Потрет для арт-дропа «НН.Собака.ru» получил приз международного фотоконкурса

Кирилл Мунябин, фотограф: «Серия Fusio — это моя попытка переосмыслить творчество Паоло Роверси с его взглядом на феномен женской красоты как на форму искусства. Углубляясь в его творчество, я исследовал противоречивые аспекты личности, которые сосуществуют в каждой женщине. Уязвимость и сила, нежность и решимость, хрупкость и стойкость. Я постарался продемонстрировать сложность и многогранность женской личности. Увидеть красоту в ее многоликом проявлении».