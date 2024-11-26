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Искусство

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Потрет для арт-дропа «НН.Собака.ru» получил приз международного фотоконкурса

На двенадцатой премии ND Awards снимок Кирилла Мунябина из его фотосерии Fusio для нашего тейбл-бука о совриске отметили в номинации «Лучший портрет». В жюри конкурса — от художника-визуалиста Джиен Ли (выставляется в Австралии, США и Ирландии) до документалиста Хавьера Арсенильяса (призер KODAK Young Photographer, Sony World Photography). Напомним, обложка коллекционного номера этой осенью была признана лучшей арт-фотографией «Волжской биеннале» — 2024.

Кирилл Мунябин, фотограф: «Серия Fusio — это моя попытка переосмыслить творчество Паоло Роверси с его взглядом на феномен женской красоты как на форму искусства. Углубляясь в его творчество, я исследовал противоречивые аспекты личности, которые сосуществуют в каждой женщине. Уязвимость и сила, нежность и решимость, хрупкость и стойкость. Я постарался продемонстрировать сложность и многогранность женской личности. Увидеть красоту в ее многоликом проявлении».

Кирилл Мунябин – нижегородский фотограф, лауреат «ТОП 50» «НН.Собака.ru», победитель Russian Photo Awards и World Cup for Clubs FIAP 2023 в составе российской команды. 

Героиня фото и обложки — Наталья Градобоева, совладелица компании Legra Group и вдохновитель создания «НН.Собака.ru» первого в городе путеводителя по современному искусству.

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