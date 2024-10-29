Кошка, которая сбежала на Сosmoscow

Во время игры зритель выбирал себе одного из персонажей и передвигался с помощью него по игровом полю, выполняя задания. Так он погружался в работу музея и в итоге оказывался в библиотеке, которой «Арсенал» очень гордится — в ней более 12 тысяч книг об искусстве и не только.

Ваца: «Сам стенд также представлял собой уютную библиотеку с книжными полками и лавочками. На мой взгляд, это был один из самых приятных и умиротворяющих уголков на шумной и суетной ярмарке».

Подробнее о стенде Арсенала на Сosmoscow можно почитать здесь.