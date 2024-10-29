Кошка, которая сбежала на Сosmoscow

Арсенал в этом году на Международной ярмарке современного искусства Сosmoscow в Москве представил интерактивную игру-инсталляцию. А девять нижегородских художников создали для нее по одному персонажу. Среди них статуэтка арсенальной кошки Арсении, которую спроектировала художница Ваца. Мы решили, что «толстенький» (это не шейминг, это цитата!) музейный работник заслуживает о себе отдельного разговора!
Все скульптуры для стенда были созданы с помощью технологии 3D-печати. В проекте приняли участие Сергей Бояринцев, Ваца, Лев Кайс, Егор Плотников, Катя Рыблова, Синий Карандаш, Алексей Старков, Ростан Тавасиев, Катя Червонных, архитектурное бюро [MISH] studio (Елена Евстратова, Миша Маслов) и 3D-дизайнеры Александр Красильников, Ольга Михайлова, Артур Софин.
Ваца: «Образ представляет собой толстенькую кошку с длинным хвостом. Это Арсения которую знают все посетители Арсенала. Она изгибается, как будто трется о чью-то ногу, а ее хвост принимает форму знака вопроса. Она всем своим видом спрашивает "Хочешь узнать, как пройти в библиотеку?", приглашает проследовать за ней и обязательно укажет самый верный путь. Хотелось сделать скульптуру легкой, игривой и немного смешной. Она как будто попала в компьютерную игру и немного заглитчила. Это трансформация позволяет ей наконец-то поговорить с нами напрямую».
Во время игры зритель выбирал себе одного из персонажей и передвигался с помощью него по игровом полю, выполняя задания. Так он погружался в работу музея и в итоге оказывался в библиотеке, которой «Арсенал» очень гордится — в ней более 12 тысяч книг об искусстве и не только.
Ваца: «Сам стенд также представлял собой уютную библиотеку с книжными полками и лавочками. На мой взгляд, это был один из самых приятных и умиротворяющих уголков на шумной и суетной ярмарке».
Подробнее о стенде Арсенала на Сosmoscow можно почитать здесь.
Кстати, считаем важным напомнить, Ваца — автор наградных Собак премии ТОП 50! Вот тут их можно посмотреть.
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