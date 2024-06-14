Представляем новые статуэтки премии «ТОП50» «НН.Собака.ru»

Самым знаменитым художникам, бизнесменам, артистам, литераторам, общественным деятелем, спортсменам 17 июня в Пакгаузах мы будем вручать обновленные концептуальные статуэтки, созданные в коллаборации с нижегородской художницей Вацей. Собачки символизируют неугасимый внутренний огонь, непрерывность движения и стремление побеждать.
Была задача, а главное, желание сохранить узнаваемые черты лого, но при этом переработать форму и концепцию в объеме. Поэтому острые ушки-треугольники – на месте, а статуэтка вышла многогранной, как и сама «Собака».
Ваца, нижегородская художница: «Мне захотелось, чтобы это был объемный, трехмерный объект. Я просто начала лепить руками, искать форму, и бегущая по кругу собака у меня фактически сложилась сама собой. Это еще и символ бесконечного движения. Премию же всегда получают самые активные, энергичные люди. И я думала над тем, как бы это желание постоянно двигаться, делать что-то новое передать в статичном объекте, еще и как-то связанном с собакой. В итоге пришла к этому образу – собачка, которая пытается поймать свой хвост и неутомима в этом процессе. Мне кажется, что это то свойство, которое необходимо для того, чтобы делать большие дела».
«Собака» же с начала времен тоталред, откуда синий? Выяснилось, что это фирменный (хоть и не совсем официальный) цвет нижегородского современного искусства.
Ваца, нижегородская художница: «У меня была выставка “Синенькая осень”, у художницы Веры Широдиной много синих работ, Cиний Карандаш опять-таки. И даже выставка “Хроника цветущих событий”, которую показывали наши уличные художники в Москве, была вся оформлена в синих тонах. Поэтому снаружи собачка синенькая как символ нижегородского искусства, а внутри – красная, своего первоначального цвета, которой говорит о внутреннем огне, пылает в ней, являясь источником ее энергии».
И вообще, на наш взгляд, это просто классно, что статуэтку для премии этого года сделал именно нижегородский художник.
Илона Лапшина, директор мультимедиа «НН.Собака.ru»: «Собака» всегда поддерживает молодых и амбициозных творцов, показывает, что в Нижнем много талантливых людей, открывает их городу и миру. 17 июня лауреаты премии получат не просто памятную статуэтку, но настоящий арт-объект. Возможно, в следующем году мы продолжим сотрудничество с художниками, что в итоге приведет к созданию большой коллекции наградных Собак.
«НН.Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии
«ТОП50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — 2024:
Генерального партнера — клинику «САДКО»
Титульного партнера — ресторан-лабораторию «Лаборатория Вкуса»
Официального партнера — VOYAH Автолига
Партнеров — инвестиционную компанию «БКС Мир Инвестиций», оптику «Кронос», компанию «Стрелка кофе»
Ивент-партнера — агентство «РЕЙТИНГ»
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