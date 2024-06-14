Представляем новые статуэтки премии «ТОП50» «НН.Собака.ru»

Была задача, а главное, желание сохранить узнаваемые черты лого, но при этом переработать форму и концепцию в объеме. Поэтому острые ушки-треугольники – на месте, а статуэтка вышла многогранной, как и сама «Собака».

Ваца, нижегородская художница: «Мне захотелось, чтобы это был объемный, трехмерный объект. Я просто начала лепить руками, искать форму, и бегущая по кругу собака у меня фактически сложилась сама собой. Это еще и символ бесконечного движения. Премию же всегда получают самые активные, энергичные люди. И я думала над тем, как бы это желание постоянно двигаться, делать что-то новое передать в статичном объекте, еще и как-то связанном с собакой. В итоге пришла к этому образу – собачка, которая пытается поймать свой хвост и неутомима в этом процессе. Мне кажется, что это то свойство, которое необходимо для того, чтобы делать большие дела».