Миша Маслов: «В визуальную концепцию студии мы заложили принцип «тихого» дизайна и тотального подчинения оборудования предметам искусства»

Как случилось знакомство «Тихой» и MISH?

В проект открытого хранения меня привела профессиональная дружба с Алисой Савицкой, главным куратором «Тихой» и наставником Garage Academy. К моменту начала работы над концепцией у нас уже был совместный опыт проектирования выставочных и музейных пространств, в этой сфере мы много работали с «Арсеналом».

Художникам «Тихой» досталось новое трехэтажное здание, имитирующее историческое, а мне – подвал в этом здании. В нем на площади 80 кв. м архитекторам MISH studio предстояло создать сверхфункциональное хранение современного искусства. Алиса Савицкая и Артём Филатов несколько месяцев бережно собирали в техническое задание количественные и пространственные характеристики предметов искусства, которые нам предстояло разместить в стенах открытого хранения.

В чем его уникальность? Какие задачи решает?

Мы спроектировали пространство, которое имеет несколько режимов использования: хранение архива и предметов искусства, манипуляции с ними (упаковка, распаковка и консервационные работы), демонстрация в виде поп-ап-экспозиций и работа с произведениями (отбор на выставки и в частные коллекции, создание каталогов).

В визуальную концепцию мы заложили принцип «тихого» дизайна и тотального подчинения оборудования предметам искусства. Так, стены обшиты перфорированными панелями для беспыльного упрощенного монтажа, драйверы для хранения графики мобильны и выполняют роль стола, полки для скульптуры меняют свое расположение в зависимости от размеров объекта, а модуль для крупноформатных полотен в центре вращается, трансформируя пространство в студию. Нейтральная колористика и лаконичная архитектура имеют характер, но навсегда являются лишь фоном для искусства, не претендуя на главенствующую роль.

Одно из основных направлений деятельности MISH studio – проектирование выставочных и музейных пространств. Какую роль в их создании играет архитектор?

Хочется думать, что архитектор находится в соавторстве с куратором и художником, усиливает восприятие экспозиции и эмоциональное воздействие на зрителя. Создание выставки или музейного пространства – это всегда приключение. Мне повезло работать со смыслами и людьми, которые вызывают у меня интерес и не дают заскучать.