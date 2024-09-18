Миша Маслов: «В визуальную концепцию студии мы заложили принцип «тихого» дизайна и тотального подчинения оборудования предметам искусства»

Попасть в студию «Тихая» – институцию Артёма Филатова, художника года по версии Cosmoscow, – можно только по записи. Здесь доступно открытое хранение предметов искусства – особое выставочное решение, подчеркивающее камерность творческой мастерской. О его воплощении – Миша Маслов, архитектор MISH studio.
Как случилось знакомство «Тихой» и MISH?
В проект открытого хранения меня привела профессиональная дружба с Алисой Савицкой, главным куратором «Тихой» и наставником Garage Academy. К моменту начала работы над концепцией у нас уже был совместный опыт проектирования выставочных и музейных пространств, в этой сфере мы много работали с «Арсеналом».
Художникам «Тихой» досталось новое трехэтажное здание, имитирующее историческое, а мне – подвал в этом здании. В нем на площади 80 кв. м архитекторам MISH studio предстояло создать сверхфункциональное хранение современного искусства. Алиса Савицкая и Артём Филатов несколько месяцев бережно собирали в техническое задание количественные и пространственные характеристики предметов искусства, которые нам предстояло разместить в стенах открытого хранения.
В чем его уникальность? Какие задачи решает?
Мы спроектировали пространство, которое имеет несколько режимов использования: хранение архива и предметов искусства, манипуляции с ними (упаковка, распаковка и консервационные работы), демонстрация в виде поп-ап-экспозиций и работа с произведениями (отбор на выставки и в частные коллекции, создание каталогов).
В визуальную концепцию мы заложили принцип «тихого» дизайна и тотального подчинения оборудования предметам искусства. Так, стены обшиты перфорированными панелями для беспыльного упрощенного монтажа, драйверы для хранения графики мобильны и выполняют роль стола, полки для скульптуры меняют свое расположение в зависимости от размеров объекта, а модуль для крупноформатных полотен в центре вращается, трансформируя пространство в студию. Нейтральная колористика и лаконичная архитектура имеют характер, но навсегда являются лишь фоном для искусства, не претендуя на главенствующую роль.
Одно из основных направлений деятельности MISH studio – проектирование выставочных и музейных пространств. Какую роль в их создании играет архитектор?
Хочется думать, что архитектор находится в соавторстве с куратором и художником, усиливает восприятие экспозиции и эмоциональное воздействие на зрителя. Создание выставки или музейного пространства – это всегда приключение. Мне повезло работать со смыслами и людьми, которые вызывают у меня интерес и не дают заскучать.
Фото: Мария Пушкова
Локация: студия Comilfo
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