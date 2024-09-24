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Искусство

Серия лекций в РМФ: учимся снимать космические кадры, автопортреты (но не селфи!), архитектуру и репортажи

С 26 по 28 сентября в Русском музее фотографии пройдут лекции и мастер-классы фотографического фестиваля «Волжская биеннале-2024». Среди спикеров корреспондент ТАСС Сергей Савостьянов (также сотрудничал с  Associated press и Reuters), специалист по аэросъемке Александр Джус и нижегородский искусствовед Антон Марцев. В программе помимо образовательной части выставки по всему городу, фотокросс и портфолио-ревю.

Сергей Савостьянов

Сергей Савостьянов

Маргарита Федина

Маргарита Федина

26 сентября в 15:00 идем на лекцию фотокорреспондента ТАСС Сергея Савостьянова – он расскажет о специфике «космических» снимков и работе в экстренных ситуациях. В 19:00 посмотрим на архитектуру сквозь оптику члена Союза фотохудожников Маргариты Фединой – она второй десяток лет увековечивает фасады и интерьеры Риги, Москвы и других городов.

Алексей Смагин

Алексей Смагин

Павел Смертин

Павел Смертин

27 сентября в 19:00 учимся быть фрилансерами в репортажной фотографии – Алексей Смагин поделится секретами подготовки к любой съемке, а после научит видеть кадр на прогулке. И остаемся на персональную экскурсию Павла Смертина – автора выставки «Нелинейное время».

Валерий Самарин

Валерий Самарин

Александр Джус

Александр Джус

Антон Марцев

Антон Марцев

28 сентября в 11:00 постигаем искусство фотонатюрморта благодаря преподавателю курса основ композиции Валерию Самарину и вновь (или впервые) вглядываемся в его знаменитую серию «Вилка».

В 13:00 учимся делать автопортрет у журналиста и фоторедактора Натальи Ударцевой.

В 15:00 отправляемся на лекция Александра Джуса – специалиста по аэросъемке и автора четырех фотоальбомов

В 17:00 успеваем послушать искусствоведа и экскурсовода Антона Марцева. Мы его знаем, как книгоиздателя и популяризатора истории городских деталей (да, тех самых люков, кирпичиков и «батонов» на наличниках).

Подробности и ссылки для регистрации на лекции ищите здесь

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