Серия лекций в РМФ: учимся снимать космические кадры, автопортреты (но не селфи!), архитектуру и репортажи

28 сентября в 11:00 постигаем искусство фотонатюрморта благодаря преподавателю курса основ композиции Валерию Самарину и вновь (или впервые) вглядываемся в его знаменитую серию «Вилка».

В 13:00 учимся делать автопортрет у журналиста и фоторедактора Натальи Ударцевой.

В 15:00 отправляемся на лекция Александра Джуса – специалиста по аэросъемке и автора четырех фотоальбомов

В 17:00 успеваем послушать искусствоведа и экскурсовода Антона Марцева. Мы его знаем, как книгоиздателя и популяризатора истории городских деталей (да, тех самых люков, кирпичиков и «батонов» на наличниках).