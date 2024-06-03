Музыка, танцы, медиаискусство: Выкса-фестиваль’24 запускает опен-колы

Граффити, шоукейсы инди-музыкантов, проекционное шоу для танцевального перформанса и сам перформанс — в создании всего этого вместе с наставниками фестиваля сможет принять участие любой желающий. Нужно только успеть подать заявку до 17 июня.
«Выкса-фестиваль» запускает опен-колы для тех, кто увлекается музыкой, танцами, медиаискусством. И открывает две специальные лаборатории.
1. ЦИФРОВОЙ ПЕРФОРМАНС (для жителей Выксы) будет работать по двум направлениям:
- «Медиаискусство»
23 июня — 6 июля
Кому: для тех, кто увлекается компьютерной графикой и нейросетями.
Зачем: участники смогут создать проекционное шоу для танцевального перформанса, который покажут на Выкса-фестивале.
Что нужно: опыт приветствуется, но не обязателен, необходим игровой компьютер.
Ведущая: медиахудожник, арт-директор интерактивной студии hptx Мария Кобякова.
Основные направления: CG/Metaverse/VR/AR.
Подробности здесь.
- «Искусство танца»
27 июня — 14 июля
Кому: для тех, кто любит танец и движение.
Зачем: участники освоят основы современной хореографии, а после смогут представить танцевальный перформанс на фестивале.
Ведущая: танц-художница, хореограф, выпускница магистратуры Академии русского балета им. А. Я. Вагановой Дарья Зиновьева.
Подробности здесь.
2. «ВЫКСАДРОМ» (для всех желающих)
- Музыканты и вокалисты смогут выступить на новой фестивальной арт-площадке «Выксадром». Стрит-кластер на площади Октябрьской Революции в Выксе объединит экшен-спорт, граффити, и шоукейс независимых музыкантов.
Подробности для тех, у кого есть авторский материал, здесь.
Подробности для тех, у кого есть талант, но нет авторского материала, здесь.
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