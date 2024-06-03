18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Музыка, танцы, медиаискусство: Выкса-фестиваль’24 запускает опен-колы

Граффити, шоукейсы инди-музыкантов, проекционное шоу для танцевального перформанса и сам перформанс — в создании всего этого вместе с наставниками фестиваля сможет принять участие любой желающий. Нужно только успеть подать заявку до 17 июня. 

«Выкса-фестиваль» запускает опен-колы для тех, кто увлекается музыкой, танцами, медиаискусством. И открывает две специальные лаборатории.

1. ЦИФРОВОЙ ПЕРФОРМАНС (для жителей Выксы) будет работать по двум направлениям:

  •  «Медиаискусство»
    23 июня — 6 июля

    Кому: для тех, кто увлекается компьютерной графикой и нейросетями.
    Зачем: участники смогут создать проекционное шоу для танцевального перформанса, который покажут на Выкса-фестивале.
    Что нужно: опыт приветствуется, но не обязателен, необходим игровой компьютер.

    Ведущая: медиахудожник, арт-директор интерактивной студии hptx Мария Кобякова.
    Основные направления: CG/Metaverse/VR/AR.

    Подробности здесь
     
  •  «Искусство танца»
    27 июня — 14 июля

    Кому: для тех, кто любит танец и движение.
    Зачем: участники освоят основы современной хореографии, а после смогут представить танцевальный перформанс на фестивале.

    Ведущая: танц-художница, хореограф, выпускница магистратуры Академии русского балета им. А. Я. Вагановой Дарья Зиновьева.

    Подробности здесь.
     

2. «ВЫКСАДРОМ» (для всех желающих)

  • Музыканты и вокалисты смогут выступить на новой фестивальной арт-площадке «Выксадром». Стрит-кластер на площади Октябрьской Революции в Выксе объединит экшен-спорт, граффити, и шоукейс независимых музыкантов.

    Подробности для тех, у кого есть авторский материал, здесь.
    Подробности для тех, у кого есть талант, но нет авторского материала, здесь

Как мы ездили на Выкса-фестиваль в прошлом году, можно почитать и посмотреть по ссылке

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: