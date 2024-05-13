Арсенал — музей года

Уже завтра фонд Cosmoscow проведет в Москве (Noôdome) одиннадцатый благотворительный аукцион современного искусства и наградит лауреатов ежегодных программ. В их числе — нижегородский Арсенал.
Алексей Масляев, куратор Фонда поддержки современного искусства Cosmoscow: «Сегодня от многих происходящих в мире событий голова идет кругом. Они провоцируют чувства неуверенности и неустойчивости, потери равновесия и баланса, дурноты, расфокусировки взгляда, нестабильности материального мира и социальной жизни человека. Подобные состояния, когда земля уходит из-под ног, все реже связаны с головокружительным успехом, и все чаще — с событиями и ситуациями, которые просто не укладываются в голове, и мы не можем их принять и в них поверить. Чтобы артикулировать подобные переживания, при которых все кружится и шатается, мы выбрали темой аукциона Фонда Cosmoscow 2024 понятие «вертиго» (в переводе с французского — головокружение. — Прим. редакции) и решили посвятить аукцион хрупкости наших тел и душ, их обостренной чувствительности и изменчивости окружающего мира».
- Художник года: Александра Гарт.
Работает с графикой, инсталляцией и видео. Часто использует аскетический метод, делая акцент на силу визуального образа.
- Музей года: Арсенал (Волго-Вятский филиал Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина)
Прямо сейчас там проходит выставка «Перевернутое Сафари». Подробности здесь.
- Институция года: Центр городской культуры в Перми.
Тут можно найти чуть ли не единственный в городе независимый книжный. Прямо сейчас в центре проходит выставка о графическом мире детских книг 60-х «Детская книга Оттепели».
Напомним, художником 2023 года по версии Cosmoscow стал лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода», основатель студии «Тихая» Артем Филатов.
Фото: архив редакции
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