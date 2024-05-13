Арсенал — музей года

Алексей Масляев, куратор Фонда поддержки современного искусства Cosmoscow: «Сегодня от многих происходящих в мире событий голова идет кругом. Они провоцируют чувства неуверенности и неустойчивости, потери равновесия и баланса, дурноты, расфокусировки взгляда, нестабильности материального мира и социальной жизни человека. Подобные состояния, когда земля уходит из-под ног, все реже связаны с головокружительным успехом, и все чаще — с событиями и ситуациями, которые просто не укладываются в голове, и мы не можем их принять и в них поверить. Чтобы артикулировать подобные переживания, при которых все кружится и шатается, мы выбрали темой аукциона Фонда Cosmoscow 2024 понятие «вертиго» (в переводе с французского — головокружение. — Прим. редакции) и решили посвятить аукцион хрупкости наших тел и душ, их обостренной чувствительности и изменчивости окружающего мира».