Этим летом в Нижнем: исчерпывающий гид по событиями Культурной столицы

Выставка «Я говорю с тобой из Ленинграда… Живая история блокадного города и его жителей» в Манеже

Русский музей привезет в Нижний картины Владимира Серова, Вячеслава Пикулина и Анатолия Казанцева. Кураторы проекта: «Уникальность выставки в том, что практически все представленные произведения были созданы в Ленинграде в годы войны — художниками, оставшимися в блокадного городе, которые стремились не пропустить, не забыть главное — то, как в нечеловеческих условиях люди спасали жизнь и побеждали».

До 4 августа