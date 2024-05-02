Этим летом в Нижнем: исчерпывающий гид по событиями Культурной столицы

Слушаем «Песнь о Земле» и Хаски, исследуем народные промыслы и африканскую культуру, пересекаем озеро на ладье и небосклон с воздухоплавателями: фестивали и концерты, забеги и заплывы, паблик-токи и мастер-классы, выставки и уличные перформансы Столицы закатов.
Выставка «Перевернутое Сафари» в Арсенале
Более 250 работ демонстрируют этапы развития современного искусства Африки. Выставка знакомит с творчеством российских и африканских художников, показывает сходства культур, развеивает стереотипы. Это первая в России масштабная экспозиция такого рода. Маст визит!
До 4 августа
Выставка «Я говорю с тобой из Ленинграда… Живая история блокадного города и его жителей» в Манеже
Русский музей привезет в Нижний картины Владимира Серова, Вячеслава Пикулина и Анатолия Казанцева. Кураторы проекта: «Уникальность выставки в том, что практически все представленные произведения были созданы в Ленинграде в годы войны — художниками, оставшимися в блокадного городе, которые стремились не пропустить, не забыть главное — то, как в нечеловеческих условиях люди спасали жизнь и побеждали».
До 4 августа
Выставка «Русская ярмарка. Из музейных и частных собраний России» в Пакгаузах
Ярмарка возвращается в Нижний. Кожевенные, шорные, рыбные, колбасные, писчебумажные, кондитерские мануфактуры, хлебопекарни, мучная биржа, сало, лес, веревки, ворвань вновь в «кармане России». Кураторы Нижегородского государственного художественного музея соберут купцов и купчих, простых баб и мужиков на холстах. Изобильные, размашистые, красочные произведения из собраний двух десятков ведущих музеев России, в том числе Третьяковской галереи, Русского музея, НГХМ, и частных коллекций.
До 25 августа
Международный фестиваль искусств «Стрелка» в Пакгаузах
Пройдет в Нижнем уже в шестой раз. В программе редко исполняемые шедевры классической музыки: вокально-симфонический опус — «Песнь о Земле» Малера, романсы Глинки, написанные для двух фортепиано и исполнения в четыре руки, музыка ренессанса, маньеризма и барокко, арии из опер Моцарта, произведения Шнитке, Вайла и Десятникова.
С 31 мая по 16 июня
«Столица закатов» в городе
Мультижанровый фестиваль популярных исполнителей — каждую неделю с июня по август.
Главное:
- «Соло на закате», набережная Федоровского и Стрелка, площадки у Кремля и Катера «Герой» — атмосферные выступления уличных музыкантов, диджеев и певцов в городских локациях с лучшими видами на закат;
- «Искра» в сквере Свердлова — летний городской фестиваль с концертами, лекториями, паблик-токами, мастер-классами, который собирает креативные сообщества по интересам;
- «Ракушка» в Александровском саду — одна из важнейших городских сцен летом, на которой выступают известные артисты (хедлайнеры этого года уже известны!);
- «Гастрономическая Рождественская» — гастрофест на главной ресторанной улице Нижнего Новгорода.
С июня по август
Большой Международный фестиваль искусств «Пушкин без границ»
Отмечаем 225-летие со дня рождения Александра Пушкина в Болдине. Выходим за границы привычного восприятия и ищем новые смыслы в знакомых с детства текстах с помощью множества творческих форматов. На время фестиваля территория пушкинской усадьбы станет площадкой для мероприятий, которая соберет известных деятелей культуры и науки. Также в Болдине проведут семейный фестиваль (15-16 июня), фестиваль прозы и поэзии (22-23 июня), театральный проект «Из области» (13-14 июля), усадебный бал (20-21 июля), праздник урожая (7-8 августа) и многое другое.
С 6 по 9 июня
Премьера «Пиковой дамы» в Оперном
Эксклюзив! В 2022 году по заказу Нижегородского театра оперы и балета имени А. С. Пушкина композитор Юрий Красавин написал музыку к балету «Пиковая дама». Совершенно новое изложение пушкинской истории в постановке балетмейстера Большого театра Максима Петрова.
С 7 по 9 июня
Урбан-трейл Ruts
Забег Russian Urban Trail Series объединяет спорт и туризм, культуру и историю. Каждый RUTS связан с жизнью города. Здесь никто не соревнуется на скорость, а главная цель — преодоление дистанции в комфортном темпе. Трассы будут небольшими — пять и десять километров. С экскурсионным сопровождением в наушниках. Конкретно мы уже готовимся!
16 июня
XX фестиваль народных художественных промыслов «Золотая хохлома» в Семенове
В столице нижегородских промыслов пройдет фестиваль, на котором будем знакомиться с творчеством мастеров НХП — весело, шумно, красочно. Кстати, «НН.Собака.ru» разработала маршрут по промыслам региона. Можно отправиться в экспедицию прямо сейчас.
С 15 по 16 июня
День молодежи в Нижнем и Нижегородской области
У молодежного праздника в этом году будет несколько площадок, помимо Нижнего, в Выксе, Княгинине и Чкаловске. В программе мастер-классы, диджей-сеты, концерты известных исполнителей (лайнап будет известен позже). Главная сцена, как и прежде, на площади Минина и Пожарского.
29 июня
Премьера проекта «Горький. Балет» в Пакгаузах
Первая в мире (!) постановка балета по произведениям М. Горького, которая объединит музыку, хореографию и литературу. Проект представят совместно с фестивалем Context Дианы Вишневой.
5, 6, 8 июля
Премьера оперы Вайнберга «Любовь д'Артаньяна»
Театр оперы и балета в юбилейный год выдает премьеру за премьерой, такое пропускать точно не стоит. В основе «Любовь д'Артаньяна» — знаменитый роман Александра Дюма-отца «Три мушкетера». В Нижнем прозвучит первое (!) оперное сочинение Вайнберга. Режиссер — Игорь Ушаков. В поддержку премьеры в «Арсенале» до 21 июля проходит выставка «Предчувствие оперы», составленная из эскизов Валерия Кошлякова.
6 и 7 июля
Международный фестиваль Pianissimo в Пакгаузах
На нижегородской сцене выступят молодые, но уже вполне выдающиеся пианисты, которых знают на лучших концертных площадках мира. В летнем фестивале примут участие музыканты из России, Италии, Китая, Колумбии, Турции, Чили, США и Сингапура.
С 8 июля по 16 август
«Выкса-фестиваль»
Едем этим летом в Выксу на оперу в парке в постановке Петра Айду и Елизаветы Мороз, большой концерт на набережной (Хаски, Слава КПСС — впервые выступят на одной сцене). Кроме того обещаны спектакли, театральные перформансы, музыкальный стендап и карнавальное шествие от ведущих российских режиссеров: Александра Горчилина, Юрия Квятковского, Никиты Славича и других. А на стене Выксунского завода ОМК появится новый грандиозный мурал «Крепче стали» Владимира Абиха.
С 12 по 14 июля
Кинофестиваль «Горький fest»
Один из самых масштабных российских фестивалей кино со зрительской программой. Профессиональная площадка для кинематографистов и уникальная возможность познакомить зрителей с самыми важными, свежими и интересными работами российских режиссеров. Основная тема этого года — сказки.
С 12 по 18 июля
Фестиваль «Русская Тоскания» в Ворсме
В трехдневной программе масштабного (в прошлом году было 15 тыс участников) фестиваля на берегу озера Тосканка масса увлекательнейших событий, которые напоминают про уникальность русской культуры. Центральное мероприятие — зрелищный парад стилизованных лодок «Русская регата». Кульминация фестиваля — ночной парад-свечение лодок и выступление хедлайнера.
С 26 по 28 июля
Фестиваль «Ярмарка в городе»
Исторические реконструкции, кукольные спектакли, анимация, мастер-классы для детей, аудиоэкскурсии на ретрокаре — с июля по август на Нижегородской Ярмарке будет особенно празднично и интересно (как детям, так и взрослым).
С 12 июля по 25 августа
Всероссийский фестиваль «Мастеров народных братство» в Городце
В Нижегородскую область съедутся представители ведущих предприятий народных художественных промыслов и самобытные мастера. Во время фестиваля будут работать выставки НХП, декоративно-прикладного искусства, концертные площадки.
С 20 по 21 июля
Х-WATERS VOLGA
Масштабный плавательный фестиваль с внушительным составом участников из разных городов России и других стран. Х-WATERS — это 25 ежегодных заплывов в самых живописных водоемах России и мира, Волга — в их числе.
С 26 по 27 июля
Музыкально-экологический фестиваль «Рок чистой воды» на площади Минина и Пожарского
12 групп экологично споют на центральной площади города. В программе «ЧайФ», «Пилот», F.P.G, «Гран Кураж», RIDOLS, белорусская команда SKYNET и другие. Традиционно особое внимание в процессе подготовки и проведения фестиваля организаторы уделяют вопросам экологии.
27 июля
IRONSTAR на набережной Гребного канала
Крупнейшая в России серия стартов по триатлону. Ежегодно около 10 тысяч атлетов проверяют себя на прочность в уникальных локациях. Например, в прошлом году нижегородская трасса пролегала по набережным с видами на Волгу и главные достопримечательности города. Если что, любителям тут тоже рады!
Со 2 по 4 августа
Театральный фестиваль «Специфик» в городе
Коллаборация города и театра: site-specific спектакли, драматургические тексты и эксперименты в пространстве неочевидных городских локаций. Как это было в прошлом году: в трамвае №2 давали «Три сестры», на заброшенном стадионе «Водник» — «Вишневый сад».
Со 2 по 4 и с 9 по 11 августа
День города
Столице закатов в этом году исполняется 803 года! В размашистой программе: концерты местных коллективов и диджеев, детские зоны, диджитал-активности, интерактивные зоны от партнеров, выступления популярных артистов, салют в разных точках города. А еще в этот день пройдет парад духовых оркестров.
17 августа
Фестиваль воздухоплавания «Приволжская фиеста»
Почти Каппадокия, только лучше (точно!). Несколько десятков воздушных шаров из разных регионов России и других стран пролетят над Нижним Новгородом. В один из дней фестиваля пилоты устроят грандиозное шоу — ночное свечение аэростатов с музыкальным сопровождением.
С 14 по 18 августа
Концерт «Uma2rman. 20 лет» на стадионе «Нижний Новгород»
Еще и 20 лет альбому «В городе N»: «Прасковья», «Проститься», «Ночной дозор», «Ума Турман», «В городе лето», «Тайд», «Ты далеко». Рок-н-ролл и бардовская песня соединенные гармонично и всегда с иронией. Считается, что Кристовские большую часть хитов написали именно в Нижнем или про Нижний. Где же еще устраивать юбилейный концерт, если не в Столице закатов.
24 августа
Фото: архивы редакции и правительства Нижегородской области
Комментарии (0)