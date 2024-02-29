Художник-резидент студии «Тихая» Андрей Оленев представил тиражные работы. Их можно купить!

Нижегородский художник и резидент студии «Тихая» Андрей Оленев запустил в продажу пять тиражных принтов. Рассказываем, как поддержать автора и куда бежать за его работами.
Пять сюжетов в ландшафтах Нижнего Новгорода отпечатаны лимитированными тиражами.
Чтобы выбрать нужный принт и получить инструкцию для приобретения, отправьте автору слово «PRINT».
Доступные для заказа иллюстрации:
- Канатоходец. 2024. Полноцветная фотопечать, бумага
- Союзпечать. 2024. Полноцветная фотопечать, бумага
- Бассейн. 2024. Полноцветная фотопечать, бумага
- Вход по пропускам. 2024. Полноцветная фотопечать, бумага
- Семейство. 2024. Полноцветная фотопечать, бумага
Ранее Андрей Оленев запустил онлайн-магазин предметов для дома — Lightville shop. Сейчас в нем представлены лайтбоксы.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: Союзпечать» (2024)
Комментарии (0)