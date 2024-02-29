Художник-резидент студии «Тихая» Андрей Оленев представил тиражные работы. Их можно купить!

Пять сюжетов в ландшафтах Нижнего Новгорода отпечатаны лимитированными тиражами.

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Доступные для заказа иллюстрации:

Канатоходец. 2024. Полноцветная фотопечать, бумага Союзпечать. 2024. Полноцветная фотопечать, бумага Бассейн. 2024. Полноцветная фотопечать, бумага Вход по пропускам. 2024. Полноцветная фотопечать, бумага Семейство. 2024. Полноцветная фотопечать, бумага

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Фото: Союзпечать» (2024)