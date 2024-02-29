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Искусство

Художник-резидент студии «Тихая» Андрей Оленев представил тиражные работы. Их можно купить!

Нижегородский художник и резидент студии «Тихая» Андрей Оленев запустил в продажу пять тиражных принтов. Рассказываем, как поддержать автора и куда бежать за его работами. 

 

Пять сюжетов в ландшафтах Нижнего Новгорода отпечатаны лимитированными тиражами.

Чтобы выбрать нужный принт и получить инструкцию для приобретения, отправьте автору слово «PRINT».

Доступные для заказа иллюстрации:

  1. Канатоходец. 2024. Полноцветная фотопечать, бумага 
  2. Союзпечать. 2024. Полноцветная фотопечать, бумага
  3. Бассейн. 2024. Полноцветная фотопечать, бумага
  4. Вход по пропускам. 2024. Полноцветная фотопечать, бумага
  5. Семейство. 2024. Полноцветная фотопечать, бумага

Ранее Андрей Оленев запустил онлайн-магазин предметов для дома — Lightville shop. Сейчас в нем представлены лайтбоксы.


 

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Фото: Союзпечать» (2024)

 

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