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Искусство

Андрей Оленев запустил онлайн-магазин предметов для дома

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Нижегородский художник Андрей Оленев запустил онлайн-магазин предметов для дома — Lightville shop. Сейчас в нем представлены лайтбоксы.

 

«Сейчас в мире так много темноты, и нам хочется дать вам возможность прикоснуться к свету — душевному, тёплому, дающему надежду и веру в волшебство.Мы создаём эти предметы, чтобы вы тоже дарили свет своим близким и себе, распространяли добро и поддерживали друг друга», — говорит художник.

Заказать лайтбокс можно в соцсетях бренда.

Ранее Андрей Оленев выпустит книгу «Элемент». С 2012 года он создает книги — издания необычной и непривычной для читателя формы. Объекты совмещают в себе художественные и дизайнерские задачи.

Предыдущие книги автора можно посмотреть здесь.

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Фото: архив редакции

 

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