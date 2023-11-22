Нижегородский художник Андрей Оленев запустил онлайн-магазин предметов для дома — Lightville shop. Сейчас в нем представлены лайтбоксы.
«Сейчас в мире так много темноты, и нам хочется дать вам возможность прикоснуться к свету — душевному, тёплому, дающему надежду и веру в волшебство.Мы создаём эти предметы, чтобы вы тоже дарили свет своим близким и себе, распространяли добро и поддерживали друг друга», — говорит художник.
Заказать лайтбокс можно в соцсетях бренда.
Ранее Андрей Оленев выпустит книгу «Элемент». С 2012 года он создает книги — издания необычной и непривычной для читателя формы. Объекты совмещают в себе художественные и дизайнерские задачи.
Предыдущие книги автора можно посмотреть здесь.
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Фото: архив редакции
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