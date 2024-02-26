В Арсенале расскажут о мастерских художников-маньеристов

Вместе с искусствоведом Марией Дуниной-Лубниковой участники разберутся, как проходило обучение в боттегах и на что шли мастера ради выгодных заказов.

Также лектор расскажет о взаимоотношениях художников итальянского маньеризма, и почему некоторые художники предпочитали работать в одиночку, а другие объединялись в творческие союзы.

Главные герои вечера: