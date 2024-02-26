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Искусство

В Арсенале расскажут о мастерских художников-маньеристов

Уже завтра, 27 февраля, в Арсенале пройдет лекция Марии Дуниной-Лубниковой «Как были устроены мастерские художников-маньеристов?». 

 

27 февраля

Время: 18:30

Место: киноконцертный зал Арсенала (левое крыло, 2 этаж)

 

Вместе с искусствоведом Марией Дуниной-Лубниковой участники разберутся, как проходило обучение в боттегах и на что шли мастера ради выгодных заказов.

Также лектор расскажет о взаимоотношениях художников итальянского маньеризма, и почему некоторые художники предпочитали работать в одиночку, а другие объединялись в творческие союзы.

Главные герои вечера: 

  • Россо Фьорентино и Франческо Пармиджанино — одни из первых маньеристов в Вечном городе;
  • ученики Рафаэля Джулио Романо и Перино дель Вага
  • Себастьяно дель Пьомбо, Даниеле да Вольтерра и Джорджо Вазари из близкого круга Микеланджело
  • живописцы Джироламо Муциано, братья Цуккари, Федерико Бароччи и Кавалер д’Арпино

Событие пройдет в рамках параллельной программы к выставке «Названо Вазари. Маньеризм». Искусствоведы, галеристы, дизайнеры, архитекторы рассказали редакции «НН.Собака.ru», почему экспозиция достойна внимания зрителей.

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Фото: архив редакции

 

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