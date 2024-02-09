Артист-ток о творческих людях в эпоху перемен в Арсенале

Артист-ток «Маньера модерна» пройдет в Арсенале 17 февраля в 18:00. Участники встречи поговорят о живописи маньеристического направления. Еще им расскажут о том, как меняется восприятие произведений искусства через века.
В Арсенале пройдет разговор куратора Дарьи Колпашниковой и художников Егора Кошелева и Виталия Пушницкого.
Участники обсудят, каково творческим людям жить в эпоху перемен, как maniera moderna влияет на современную живопись и почему нарушение канона может стать источником вдохновения.
Тема беседы отсылает к сборнику Аркадия Ипполитова «Якопо да Понтормо: художник извне и изнутри». На страницах книги Понтормо предстает как экспериментатор, интеллектуал-диссидент и модернист по духу.
Событие пройдет в рамках параллельной программы к выставке «Названо Вазари. Маньеризм». Выставка объединяет живопись, скульптуру, графику, декоративное искусство из собрания Пушкинского музея и работы современных российских художников.
17 февраля в 18:00 киноконцертный зал Арсенала (левое крыло, 2 этаж).
Вход свободный, по регистрации.
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Ранее искусствоведы, галеристы, дизайнеры, архитекторы рассказали, почему экспозиция достойна внимания зрителей.
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Фото: архив редакции
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