Артист-ток о творческих людях в эпоху перемен в Арсенале

В Арсенале пройдет разговор куратора Дарьи Колпашниковой и художников Егора Кошелева и Виталия Пушницкого.

Участники обсудят, каково творческим людям жить в эпоху перемен, как maniera moderna влияет на современную живопись и почему нарушение канона может стать источником вдохновения.

Тема беседы отсылает к сборнику Аркадия Ипполитова «Якопо да Понтормо: художник извне и изнутри». На страницах книги Понтормо предстает как экспериментатор, интеллектуал-диссидент и модернист по духу.

Событие пройдет в рамках параллельной программы к выставке «Названо Вазари. Маньеризм». Выставка объединяет живопись, скульптуру, графику, декоративное искусство из собрания Пушкинского музея и работы современных российских художников.

17 февраля в 18:00 киноконцертный зал Арсенала (левое крыло, 2 этаж).

Вход свободный, по регистрации.

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Фото: архив редакции



