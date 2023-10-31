В Манеже открылась выставка «Гуляя по Старому Нижнему»

Масштаб проекта впечатляет, а каждый экспонат хочется рассмотреть в деталях.

В экспозиции — более 300 редких архивных фотографий и видеоматериалов, более 100 реальных предметов, принадлежавших когда-то известным нижегородцам. Например, купцам Сироткиным, Каменским и Рукавишниковым.

Книги, картины, фарфор, церковная утварь, элементы костюмов и другие предметы быта передают атмосферу дореволюционного Нижнего.

Отправиться в путешествие во времени можно до 28 января.

Узнать подробнее о самом ярком нижегородском воспоминании, в какой момент появилась тяга к краеведению, о проблемах сохранения исторического и культурного наследия и обладает ли Нижний туристической привлекательностью, можно в интервью «НН.Собака.ru» с героиней.

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Фото: архив редакции