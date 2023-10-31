В Манеже открылась выставка «Гуляя по Старому Нижнему»

Книга почетного гражданина Нижнего Новгорода, профессора кафедры ЮНЕСКО ННГАСУ — Татьяны Виноградовой — «Гуляя по старому Нижнему», стала вдохновением для выставки. Этот уникальный проект приглашает отправиться в путешествие во времени и увидеть портрет города рубежа XIX–XX веков.
Масштаб проекта впечатляет, а каждый экспонат хочется рассмотреть в деталях.
В экспозиции — более 300 редких архивных фотографий и видеоматериалов, более 100 реальных предметов, принадлежавших когда-то известным нижегородцам. Например, купцам Сироткиным, Каменским и Рукавишниковым.
Книги, картины, фарфор, церковная утварь, элементы костюмов и другие предметы быта передают атмосферу дореволюционного Нижнего.
Отправиться в путешествие во времени можно до 28 января.
Узнать подробнее о самом ярком нижегородском воспоминании, в какой момент появилась тяга к краеведению, о проблемах сохранения исторического и культурного наследия и обладает ли Нижний туристической привлекательностью, можно в интервью «НН.Собака.ru» с героиней.
0+
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: архив редакции
Комментарии (0)