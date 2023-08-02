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Искусство

Intervals, «Ответвления» и «Специфик»: главные культурные события августа

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Картины, которые скрывали от нас годами, нежность Малышек, говорящие деревья, инсталляции во весь город и театр на необитаемом острове, стадионе и в трамвае.

 

Специфик

Первый фестиваль site-specific спектаклей от ЦТМ пройдет в Нижнем в два этапа: 4-6 и 11-13 августа. В программе первых театральных выходных — спектакли в разных городских локациях: на стадионе «Водник», по ходу маршрута трамвая №2, на острове у Стрелки и других.

Узнать, как прошел иммерсивный пресс-ужин в сад «Кино» по случаю запуска фестиваля и что ждать от «Специфика», можно здесь.

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«Тихая»

До 13 августа в студии «Тихая» можно посетить персональную выставку Владимира Чернышева «Красная река». А уже 23 августа здесь откроется «Барахолка» команды «ТОЙ».

 

фото — Оксана Шверницкая

«Сад им.»

Мемориальный сад, организованный художниками Артёмом Филатовым и Алексеем Корси в нижегородском крематории.

Ежедневно, 11:00–19:00

ул. Зайцева, д. 27

  

Для того, чтобы послушать саунд-инсталляцию, обратись к администраторам или сотрудникам охраны крематория.

 

Арсенал

Проект «Ответвление» посвящен органическим формам дерева, которые стали источником вдохновения для целого ряда мастеров ХХ столетия.

  • До 15 октября

Выставка «Живу и вижу. Художники и поэты круга Всеволода Некрасова» в рамках Фестиваля графики на Музейной набережной знакомит с коллекцией поэта и эссеиста, ведущего представителя Лианозовской группы и московского концептуализма.

  • 25 августа — 26 ноября

Кремль, к. 6

  

 

 

Центр современного искусства «Терминал А»

Выставка Алексея Васильева «Termin ala» включает более 100 графических листов художника и регулярно на глаза у зрителей пополняется новыми произведениями.

Выставка Ланы Морозовой, первой участницы программы арт-резиденций «Терминала А», посвящена мифическим существам зачарованного леса и включает настоящую оранжерею, организованную в одном из пространств ЦСИ.

Выставка «С чего начинается нежность» томской группы «Малышка 18:22» представляет одноименную инсталляцию с «нежной версией» Нижегородского кремля.

  • До 3 сентября

ул. Красная Слобода, д. 9а

  

 

 

Выставочный Пакгауз

Выставка «Другие грани: русский авангард из музейных и частных собраний Урала» — более 200 работ 80 художников, среди которых Казимир Малевич, Василий Кандинский, Александр Родченко, Михаил Ларионов, Наталия Гончарова, Роберт Фальк, Аристарх Лентулов и др.

  • До 20 августа

ул. Стрелка, д. 21и

  

 

 

INTERVALS

Фестиваль медиаискусства пройдет в Нижнем с 25 по 27 августа, а его участниками станут медиахудожники из России, Австралии, Японии, Испании, Китая и Индонезии.

Карта этого года включает 14 локаций: Стрелка, Пакгаузы, Нижневолжская набережная, Гребной канал, улицы Большая Покровская и Варварская, Нижегородский театр кукол, ЦСИ «Терминал А», «Горадром» и другие.

В прошлом году проект отмечал первую пятилетку. Организаторы подошли к вопросу с размахом, пригласив к участию звезд мирового медиаискусства. Вспоминаем, как это было.

Арт-резиденции в нижегородских институциях

Галерея «9б»

  • В течение августа в арт-резиденции галереи будет жить и работать художница Людмила Баронина. Подробности — на сайте и в соц. сетях галереи.

Галерея FUTURO

  • В августе галерея принимает трех резидентов: Сергея Карева, Алексея Васильева и Владимира Маркина. Подробности — на сайте и в соц. сетях галереи.

 

 

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Фото: архив редакции

 

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