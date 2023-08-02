Intervals, «Ответвления» и «Специфик»: главные культурные события августа

Картины, которые скрывали от нас годами, нежность Малышек, говорящие деревья, инсталляции во весь город и театр на необитаемом острове, стадионе и в трамвае.
Специфик
Первый фестиваль site-specific спектаклей от ЦТМ пройдет в Нижнем в два этапа: 4-6 и 11-13 августа. В программе первых театральных выходных — спектакли в разных городских локациях: на стадионе «Водник», по ходу маршрута трамвая №2, на острове у Стрелки и других.
Узнать, как прошел иммерсивный пресс-ужин в сад «Кино» по случаю запуска фестиваля и что ждать от «Специфика», можно здесь.
18+
«Сад им.»
Мемориальный сад, организованный художниками Артёмом Филатовым и Алексеем Корси в нижегородском крематории.
Ежедневно, 11:00–19:00
ул. Зайцева, д. 27
Для того, чтобы послушать саунд-инсталляцию, обратись к администраторам или сотрудникам охраны крематория.
Арсенал
Проект «Ответвление» посвящен органическим формам дерева, которые стали источником вдохновения для целого ряда мастеров ХХ столетия.
- До 15 октября
Выставка «Живу и вижу. Художники и поэты круга Всеволода Некрасова» в рамках Фестиваля графики на Музейной набережной знакомит с коллекцией поэта и эссеиста, ведущего представителя Лианозовской группы и московского концептуализма.
- 25 августа — 26 ноября
Кремль, к. 6
Центр современного искусства «Терминал А»
Выставка Алексея Васильева «Termin ala» включает более 100 графических листов художника и регулярно на глаза у зрителей пополняется новыми произведениями.
Выставка Ланы Морозовой, первой участницы программы арт-резиденций «Терминала А», посвящена мифическим существам зачарованного леса и включает настоящую оранжерею, организованную в одном из пространств ЦСИ.
Выставка «С чего начинается нежность» томской группы «Малышка 18:22» представляет одноименную инсталляцию с «нежной версией» Нижегородского кремля.
- До 3 сентября
ул. Красная Слобода, д. 9а
Выставочный Пакгауз
Выставка «Другие грани: русский авангард из музейных и частных собраний Урала» — более 200 работ 80 художников, среди которых Казимир Малевич, Василий Кандинский, Александр Родченко, Михаил Ларионов, Наталия Гончарова, Роберт Фальк, Аристарх Лентулов и др.
- До 20 августа
ул. Стрелка, д. 21и
INTERVALS
Фестиваль медиаискусства пройдет в Нижнем с 25 по 27 августа, а его участниками станут медиахудожники из России, Австралии, Японии, Испании, Китая и Индонезии.
Карта этого года включает 14 локаций: Стрелка, Пакгаузы, Нижневолжская набережная, Гребной канал, улицы Большая Покровская и Варварская, Нижегородский театр кукол, ЦСИ «Терминал А», «Горадром» и другие.
В прошлом году проект отмечал первую пятилетку. Организаторы подошли к вопросу с размахом, пригласив к участию звезд мирового медиаискусства. Вспоминаем, как это было.
Арт-резиденции в нижегородских институциях
Галерея «9б»
- В течение августа в арт-резиденции галереи будет жить и работать художница Людмила Баронина. Подробности — на сайте и в соц. сетях галереи.
Галерея FUTURO
- В августе галерея принимает трех резидентов: Сергея Карева, Алексея Васильева и Владимира Маркина. Подробности — на сайте и в соц. сетях галереи.
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Фото: архив редакции
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