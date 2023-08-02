Intervals, «Ответвления» и «Специфик»: главные культурные события августа

Специфик

Первый фестиваль site-specific спектаклей от ЦТМ пройдет в Нижнем в два этапа: 4-6 и 11-13 августа. В программе первых театральных выходных — спектакли в разных городских локациях: на стадионе «Водник», по ходу маршрута трамвая №2, на острове у Стрелки и других.

Узнать, как прошел иммерсивный пресс-ужин в сад «Кино» по случаю запуска фестиваля и что ждать от «Специфика», можно здесь.

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