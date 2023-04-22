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Искусство

Пакгаузы стали лауреатом архитектурного конкурса

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Конкурс «Золотое сечение-2023» проводится в Москве более 20 лет. В этом году нижегородской культурное пространство Пакгаузы победило в номинации «Реализация».

 

Это уже восьмая по счету награда нижегородского выставочного центра.

«Поздравляю Нижегородскую область и бюро СПИЧ!», — написал в своем telegram-канале Олег Беркович.

Напомним, в Пакгаузах на Стрелке пройдет масштабный фестиваль «Пианиссимо». В конце весны пройдут еще два сольных концерта представителей нового поколения фортепианной сцены. 30 апреля на сцену выйдет Валентин Малинин, а 1 мая — Константин Емельянов.

 


 

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Фото: сайт archi.ru

 

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