Премия Credit Suisse Cosmoscow объявила лауреатов: Артем Филатов — художник года

На открытии выставки Credit Suisse и Cosmoscow объявили лауреата совместной премии за новые художественные таланты в России.
Жюри международных и российских экспертов в области искусства назвало куратора выставок и лауреата премии «ТОП 50: самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» Артема Филатова лауреатом премии Credit Suisse Cosmoscow для молодых художников.
Он получит грант, менторскую поддержку от арт-экспертов, а также возможность отправиться в Швейцарию, чтобы познакомиться со швейцарской арт-сценой.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: архив пресс-служб
Комментарии (0)