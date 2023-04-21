Премия Credit Suisse Cosmoscow объявила лауреатов: Артем Филатов — художник года

Жюри международных и российских экспертов в области искусства назвало куратора выставок и лауреата премии «ТОП 50: самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» Артема Филатова лауреатом премии Credit Suisse Cosmoscow для молодых художников.

Он получит грант, менторскую поддержку от арт-экспертов, а также возможность отправиться в Швейцарию, чтобы познакомиться со швейцарской арт-сценой.







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Фото: архив пресс-служб