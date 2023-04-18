Книга Номерза, хоровой перформанс и выставка в Арсенале в лонг-листе премии современного искусства

Нижегородцы попали в три номинации из восьми:

Хоровой перформанс «Хороход» Ксении Ануфриевой вошел в гран-при «Поп-механика»

вошел в гран-при «Поп-механика» «Энциклопедия уличного искусства Нижнего Новгорода» Никиты Номерза (лауреат премии «ТОП 50: самые знаменитые люди Нижнего Новгорода») попала в лонг-лист номинации «Лучший текст о современном искусстве»

(лауреат премии «ТОП 50: самые знаменитые люди Нижнего Новгорода») попала в лонг-лист номинации «Лучший текст о современном искусстве» В лонг-лист «Лучших кураторских проектов» вошла выставка «Названо Вазари. Возрождение» Дарьи Колпашниковой и Екатерины Кочетковой





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