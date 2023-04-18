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Искусство

Книга Номерза, хоровой перформанс и выставка в Арсенале в лонг-листе премии современного искусства

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Нижегородские проекты вошли в лонг-лист премии имени Сергея Курехина в области современного искусства за 2022 год.

 

Нижегородцы попали в три номинации из восьми:

  • Хоровой перформанс «Хороход» Ксении Ануфриевой вошел в гран-при «Поп-механика»
  • «Энциклопедия уличного искусства Нижнего Новгорода» Никиты Номерза (лауреат премии «ТОП 50: самые знаменитые люди Нижнего Новгорода») попала в лонг-лист номинации «Лучший текст о современном искусстве»
  • В лонг-лист «Лучших кураторских проектов» вошла выставка «Названо Вазари. Возрождение» Дарьи Колпашниковой и Екатерины Кочетковой


 

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Фото: соцсети

 

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