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Искусство

В Выксе появится «Центр промышленного прогресса»

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Музейный комплекс в Нижегородской области откроется в 2027 году.

 

Экспозиция расскажет историю развития человечества через историю освоения металла. В частности, там можно будет посмотреть разные объекты, продуманные инженером Владимиром Шуховым.

Напомним, в Балахнинском районе восстановят пожарную каланчу конструкции инженера и архитектора Владимира Шухова. В 2021 году вышку внесли в реестр объектов культурного наследия регионального значения.


 

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Фото: Горький Нижний

 

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