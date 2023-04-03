В Выксе появится «Центр промышленного прогресса»

Музейный комплекс в Нижегородской области откроется в 2027 году.
Экспозиция расскажет историю развития человечества через историю освоения металла. В частности, там можно будет посмотреть разные объекты, продуманные инженером Владимиром Шуховым.
Напомним, в Балахнинском районе восстановят пожарную каланчу конструкции инженера и архитектора Владимира Шухова. В 2021 году вышку внесли в реестр объектов культурного наследия регионального значения.
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Фото: Горький Нижний
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