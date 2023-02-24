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Волонтеры «Том Сойер Фест» восстановят пожарную каланчу конструкции Шухова

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В Балахнинском районе восстановят пожарную каланчу конструкции инженера и архитектора Владимира Шухова. В 2021 году вышку внесли в реестр объектов культурного наследия регионального значения.

 

Каланча построена в 1935 году. Кроме восстановления самого объекта, волонтеры «Том Сойер Феста» благоустроят прилегающую территорию и установят информационный стенд об истории башни.

Сейчас «Том Сойер Фест — Шухов — Ляхово» ищут волонтеров и партнеров, которые помогут с приобретением стройматериалов и инструментов, оплатой работы специалистов на сложных участках ОКН и организацией волонтерских событий.



 

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Фото: архив пресс-служб


 

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