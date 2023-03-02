Выставка балетных фотографий открылась в Нижнем

В Русском музее фотографии открылась выставка «От классики до модерна. Балетные фотографии из коллекции РОСФОТО».
Экспозиция из 60 фотографий коллекции Государственного музейно-выставочного центра РОСФОТО. Она охватывает период со второй половины XIX по конец XX века и рассказывает зрителю об отношениях фотографии и балета в России.
Выставка будет работать до 23 апреля.
Напомним, в галерее 9Б откроется персональная выставка Ирины Дрозд «Сказки на ночь». Вернисаж — 10 марта.
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Фото: сообщество музея «ВКонтакте»
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