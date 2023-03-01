В галерее 9Б откроются «Сказки на ночь»

В пространстве откроется персональная выставка Ирины Дрозд «Сказки на ночь». Вернисаж — 10 марта.
Проект — серия работ, в которых переплетается мир фантастических существ с реальностью. Автор обращается к народному фольклору и говорит, что сказки неоднозначны: они провоцируют страх, но в то же время учат с ним справляться, манифестируя победу добра над злом.
Художница задается вопросом, как может человек, который в детстве понимал, где грань между белым и черным, преступить гуманистические идеалы, став взрослым?
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Фото: архив организаторов
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