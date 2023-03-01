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Искусство

В галерее 9Б откроются «Сказки на ночь»

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В пространстве откроется персональная выставка Ирины Дрозд «Сказки на ночь». Вернисаж — 10 марта.

 

Проект — серия работ, в которых переплетается мир фантастических существ с реальностью. Автор обращается к народному фольклору и говорит, что сказки неоднозначны: они провоцируют страх, но в то же время учат с ним справляться, манифестируя победу добра над злом.

Художница задается вопросом, как может человек, который в детстве понимал, где грань между белым и черным, преступить гуманистические идеалы, став взрослым?

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Фото: архив организаторов


 

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