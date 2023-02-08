Клоун Авабука и Ван Гог выступят в DKRT

26 февраля на сцене DKRT представят семейный спектакль. Участник знаменитого «Снежного Шоу» Славы Полунина — Клоун Авабука и резидент цирка Du Soliel — Ван Гог представят свое шоу.
Актеры представят серию шутливых сценок и не оставят равнодушными как детей, так и взрослых зрителей.
26 февраля
Время: 11:30
Место: ул. Б. Покровская, 18 (ДК «Свердлова», вход со двора)
Артисты:
Авабука — актер, режиссер и участник знаменитого «Снежного Шоу» Славы Полунина — Павел Алехин.
Ван Гог — актер театра, цирка и кино, резидент цирка Du Soliel (с 2018 года) Евгений Чумак.
Дети до трех лет бесплатно
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Ранее «НН.Собака.ru» пообщалась с Павлом Алехиным и попыталась выяснить, как он балансирует между разными амплуа, нет ли у него проблем с ролями из-за «приклеившегося» образа Авабуки и какой он в жизни. А бонусом узнала секрет счастья.
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Фото: страница Павла Алехина «ВКонтакте»
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