Клоун Авабука и Ван Гог выступят в DKRT

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Ранее «НН.Собака.ru» пообщалась с Павлом Алехиным и попыталась выяснить, как он балансирует между разными амплуа, нет ли у него проблем с ролями из-за «приклеившегося» образа Авабуки и какой он в жизни. А бонусом узнала секрет счастья.

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Фото: страница Павла Алехина «ВКонтакте»