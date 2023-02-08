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Искусство

Клоун Авабука и Ван Гог выступят в DKRT

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26 февраля на сцене DKRT представят семейный спектакль. Участник знаменитого «Снежного Шоу» Славы Полунина — Клоун Авабука и резидент цирка Du Soliel — Ван Гог представят свое шоу.

 

Актеры представят серию шутливых сценок и не оставят равнодушными как детей, так и взрослых зрителей.

 

26 февраля

Время: 11:30

Место: ул. Б. Покровская, 18 (ДК «Свердлова», вход со двора)

 

 

Артисты:

Авабука — актер, режиссер и участник знаменитого «Снежного Шоу» Славы Полунина — Павел Алехин.

Ван Гог — актер театра, цирка и кино, резидент цирка Du Soliel (с 2018 года) Евгений Чумак.

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Ранее «НН.Собака.ru» пообщалась с Павлом Алехиным и попыталась выяснить, как он балансирует между разными амплуа, нет ли у него проблем с ролями из-за «приклеившегося» образа Авабуки и какой он в жизни. А бонусом узнала секрет счастья.

 

 

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Фото: страница Павла Алехина «ВКонтакте»

 

 

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