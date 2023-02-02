Вернисаж выставки «Танюшка» в FUTURO

Выставка создает историю о попытках определить себя, очертить свои границы, выстроить свою идентичность в ситуации, когда человек лишен некой основы и фундамента.

В разговоре об этой травме художница обращается к архаическому языку и вдохновляется литературным циклом «Уральские сказы» Павла Бажова.