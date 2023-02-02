Вернисаж выставки «Танюшка» в FUTURO

В галерейном пространстве продолжается подготовка к открытию новой экспозиции от Александры Павловской «Танюшка». Вернисаж пройдет 10 февраля с 17:00. В остальное время выставка работает в обычном режиме.
Выставка создает историю о попытках определить себя, очертить свои границы, выстроить свою идентичность в ситуации, когда человек лишен некой основы и фундамента.
В разговоре об этой травме художница обращается к архаическому языку и вдохновляется литературным циклом «Уральские сказы» Павла Бажова.
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