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Искусство

Вернисаж выставки «Танюшка» в FUTURO

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В галерейном пространстве продолжается подготовка к открытию новой экспозиции от Александры Павловской «Танюшка». Вернисаж пройдет 10 февраля с 17:00. В остальное время выставка работает в обычном режиме.

 

Выставка создает историю о попытках определить себя, очертить свои границы, выстроить свою идентичность в ситуации, когда человек лишен некой основы и фундамента.

В разговоре об этой травме художница обращается к архаическому языку и вдохновляется литературным циклом «Уральские сказы» Павла Бажова.

 

Подробнее здесь.

 

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Фото: архив организаторов

 

 

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