«Танюшка» в FUTURO

Автор обращается к архаичному языку — к циклу Павла Бажова «Уральские сказы». Она видит в них неочевидные темы: травма, эксплуатация природных ресурсов, влечение к смерти, женская идентичность и ремесло.

Выставка создает историю о попытках определить себя, выстроить свою идентичность в моменте, когда человек лишен основ и фундамента.

Центральный объектом экспозиции станет длинная полоска металлической ткани, напоминающая сброшенную ящерицей чешую. Кто оставил металлическую мета-кожу, или, кому она оставлена?

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