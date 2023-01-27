«Танюшка» в FUTURO

Проект Александры Павловской «Танюшка» откроется в галерее FUTURO 11 февраля. Он вошел в число победителей конкурса молодых художников NOVA ART. Автор активирует бессознательное, погружая гостей пространства в символический мир.
Автор обращается к архаичному языку — к циклу Павла Бажова «Уральские сказы». Она видит в них неочевидные темы: травма, эксплуатация природных ресурсов, влечение к смерти, женская идентичность и ремесло.
Выставка создает историю о попытках определить себя, выстроить свою идентичность в моменте, когда человек лишен основ и фундамента.
Центральный объектом экспозиции станет длинная полоска металлической ткани, напоминающая сброшенную ящерицей чешую. Кто оставил металлическую мета-кожу, или, кому она оставлена?
Посетите галерейное пространство и найдите ответ на этот вопрос.
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