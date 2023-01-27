18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

«Танюшка» в FUTURO

Поделиться:

Проект Александры Павловской «Танюшка» откроется в галерее FUTURO 11 февраля. Он вошел в число победителей конкурса молодых художников NOVA ART. Автор активирует бессознательное, погружая гостей пространства в символический мир.

 

Автор обращается к архаичному языку — к циклу Павла Бажова «Уральские сказы». Она видит в них неочевидные темы: травма, эксплуатация природных ресурсов, влечение к смерти, женская идентичность и ремесло.

Выставка создает историю о попытках определить себя, выстроить свою идентичность в моменте, когда человек лишен основ и фундамента.

Центральный объектом экспозиции станет длинная полоска металлической ткани, напоминающая сброшенную ящерицей чешую. Кто оставил металлическую мета-кожу, или, кому она оставлена? 

Посетите галерейное пространство и найдите ответ на этот вопрос. 



 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

 

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: