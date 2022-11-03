Семейный выходной в Арсенале

Участники познакомятся с выставкой «Бегство в Египет», где подлинные предметы из Древнего Египта соседствуют с работами современной художницы. Они сделаны из «нехудожественных» материалов – жести, дерева, камня, глины, керамики.

Расписание сеансов:

12:00 – мастерская для детей 5–7 лет;

15:00 – мастерская для детей 8–12 лет.

Подробности на сайте.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: архив пресс-служб