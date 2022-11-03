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Искусство

Семейный выходной в Арсенале

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Арсенал приглашает детей и их родителей на «Семейный выходной». Он пройдет в рамках Фестиваля графики на Музейной набережной.

 

Участники познакомятся с выставкой «Бегство в Египет», где подлинные предметы из Древнего Египта соседствуют с работами современной художницы. Они сделаны из «нехудожественных» материалов – жести, дерева, камня, глины, керамики.

Расписание сеансов:

  • 12:00 – мастерская для детей 5–7 лет;
  • 15:00 – мастерская для детей 8–12 лет.

Подробности на сайте.

 

 

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Фото: архив пресс-служб

 

 

 

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