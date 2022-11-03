Семейный выходной в Арсенале

Арсенал приглашает детей и их родителей на «Семейный выходной». Он пройдет в рамках Фестиваля графики на Музейной набережной.
Участники познакомятся с выставкой «Бегство в Египет», где подлинные предметы из Древнего Египта соседствуют с работами современной художницы. Они сделаны из «нехудожественных» материалов – жести, дерева, камня, глины, керамики.
Расписание сеансов:
- 12:00 – мастерская для детей 5–7 лет;
- 15:00 – мастерская для детей 8–12 лет.
Подробности на сайте.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: архив пресс-служб
Комментарии (0)