«По следам скарабея» в Арсенале

Скарабей – один из символов Древнего Египта. Египтяне отождествляли его с солнечным божеством Ра и приписывали исключительные магические свойства.

Такие же надежды возлагали на древнеегипетское искусство. Оно было призвано преодолеть неизбежность смерти и обеспечить человеку сытое и спокойное существование в другом мире.

Лекция пройдет в рамках первого фестиваля графики на Музейной набережной.

Проект продлится до 13 ноября. Вход бесплатный, необходима регистрация.







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Фото: архив организаторов