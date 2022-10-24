«По следам скарабея» в Арсенале

Искусствовед Ольга Дюжева проведет лекторий «По следам скарабея». На примере пятнадцати из собрания Пушкинского музея лектор расскажет об особенностях египетской изобразительности – от зарождения до завершения исторического пути.
Скарабей – один из символов Древнего Египта. Египтяне отождествляли его с солнечным божеством Ра и приписывали исключительные магические свойства.
Такие же надежды возлагали на древнеегипетское искусство. Оно было призвано преодолеть неизбежность смерти и обеспечить человеку сытое и спокойное существование в другом мире.
Лекция пройдет в рамках первого фестиваля графики на Музейной набережной.
Проект продлится до 13 ноября. Вход бесплатный, необходима регистрация.
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Фото: архив организаторов
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