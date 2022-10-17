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Искусство

Мини-гид по стрит-арту Нижнего на Russpass

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На сервисе Russpass опубликован мини-гид по стрит-арту столицам России, закатов и северной.

 

Автор: Wuper Kec (Сербия)
Адрес: ул. Алексеевская, 22 (фестиваль «Место»)

Портал собрал всего девять работ из Нижнего Новгорода. Среди них: филворд в Тихом переулке, Ворон на Ошарской и одна из работ Покраса Лампаса «Шоу Трумана или брешь в небесной декорации»

Какие еще нижегородские работы представлены в гиде можно посмотреть по ссылке

Напомним, команда фестиваля «Место» запустила чат-бот по уличному искусству. Spot Bot поможет отправиться на самостоятельную экскурсию по стрит-арт-работам.

 



 

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