«Шоу Трумана» или брешь в небесной декорации: новая работа Покраса Лампаса в Нижнем

«Я решил воссоздать небесную стену — пустив по старой кирпичной стене пелену текста, цитирующего фильм — “Мы принимаем реальность такой, какой нам ее преподносят". Но, как и в любой антиутопии, мифический мир не может существовать вечно. И наши декорации начинают разрушаться — обнажая рыжий кирпич, ту самую "дверь" и обыденность, которую сложно скрыть даже художественной ширмой», — добавляет художник.

Работу Покраса Лампаса можно найти в Нижнем Новгороде по адресу: улица Алексеевская, 19.⠀

Напомним, ранее художник-каллиграф презентовал свою новую работу совместно со студией Dreamlaser в рамках фестиваля «Место». Огненная инсталляция появилась на стенах деревянного дома на улице Короленко.

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