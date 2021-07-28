«Шоу Трумана» или брешь в небесной декорации: новая работа Покраса Лампаса в Нижнем

В Нижнем Новгороде появилась еще одна работа российского художника-каллиграфа Покраса Лампаса. В новом арт-объекте художник зашифровал фразу — «Мы принимаем реальность такой, какой нам ее преподносят». Работа находится на улице Алексеевской, 19 и создана в рамках фестиваля «Место».⠀
Создавая работу, автор вдохновлялся американской драмой режиссера Питера Уира — «Шоу Трумана». Главный герой которой обнаруживает, что живет в огромной декорации (в какой-то момент замечая небольшую дыру в небе, через которую падает осветительный прибор).
«Я решил воссоздать небесную стену — пустив по старой кирпичной стене пелену текста, цитирующего фильм — “Мы принимаем реальность такой, какой нам ее преподносят". Но, как и в любой антиутопии, мифический мир не может существовать вечно. И наши декорации начинают разрушаться — обнажая рыжий кирпич, ту самую "дверь" и обыденность, которую сложно скрыть даже художественной ширмой», — добавляет художник.
Работу Покраса Лампаса можно найти в Нижнем Новгороде по адресу: улица Алексеевская, 19.⠀
Напомним, ранее художник-каллиграф презентовал свою новую работу совместно со студией Dreamlaser в рамках фестиваля «Место». Огненная инсталляция появилась на стенах деревянного дома на улице Короленко.
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