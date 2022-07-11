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Искусство

В Futuro minor появилась новая работа. Отсылающая к «Защите Лужина»

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В рамках персональной выставки ILLUSION Даниила Антропова в галерее Futuro minor обновилась экспозиция. Она отсылает к роману Владимира Набокова «‎Защита Лужина».

 

В 20-е годы прошлого века многие представители оппозиционной интеллигенции покинули Россию и отправились в Германию. Среди них и юный Владимир Набоков.

Именно он позднее создаст главного героя романа «Защита Лужина» русским мигрантом. «Философский пароход» — это собирательное название рейсов, вывозивших творцов из страны. Отсылая к этому мотиву из романа Набокова, художник Даниил Антропов создал в галерее FUTURO minor объекты из керамики и стекла, напоминающие о волнах, кораблях и морских коньках.

Напомним, в галерее FUTURO открыта выставка, вдохновленная романом Набокова. Посетить ILLUSION в галерее можно до 24 июля.

 

 

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Фото: сообщество галереи «ВКонтакте»

 

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