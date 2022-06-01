В галерее FUTURO откроется выставка, вдохновленная романом Набокова

8 июня галерея FUTURO представит новую экспозицию. Персональная выставка ILLUSION Даниила Антропова будет отсылать к роману Владимира Набокова «Защита Лужина».
Даниил Антропов — современный художник, работающих с керамикой. ILLUSION — это тематическая экспозиция, вдохновленная романом Владимира Набокова «Защита Лужина». В выставочных залах можно наблюдать за двумя конфликтующими мирами: желанный, но роковой мир шахмат и безопасный, но прозаичный мир семейного быта.
Гости увидят масштабные керамические работы художника и серию небольших объектов, похожих на незначительные, но трогательные памятные вещицы — гербарии, ракушки, камушки. Особое место займут зеркала.
Экспозиция открыта до 24 июля.
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