В галерее FUTURO откроется выставка, вдохновленная романом Набокова

Даниил Антропов — современный художник, работающих с керамикой. ILLUSION — это тематическая экспозиция, вдохновленная романом Владимира Набокова «‎Защита Лужина». В выставочных залах можно наблюдать за двумя конфликтующими мирами: желанный, но роковой мир шахмат и безопасный, но прозаичный мир семейного быта.

Гости увидят масштабные керамические работы художника и серию небольших объектов, похожих на незначительные, но трогательные памятные вещицы — гербарии, ракушки, камушки. Особое место займут зеркала.

Экспозиция открыта до 24 июля.

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