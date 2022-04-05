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Искусство

Фестиваль медиаискусства INTERVALS 2022 пройдет летом 2022 года

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Фестиваль аудиовизуального искусства INTERVALS 2022 пройдет летом в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает NN.RU со ссылкой на «Центр 800».

 

Программа фестиваля и даты проведения неизвестны.

В прошлом году фестиваль медиаискусства INTERVALS-2021 проходил — 27-29 августа. Зрителей ждало рекордное количество локаций, медиавыставки, образовательная и музыкальная программа. В Нижнем Новгороде под инсталляции было задействовано 15 площадок в историческом центре города.

Напомним, ранее фестиваль медиаискусства INTERVALS 2021 завоевал два первых места в рамках Х Ежегодной национальной премии событийной индустрии «Событие года».



 

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Фото: сообщество фестиваля «ВКонтакте»

 

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