Фестиваль медиаискусства INTERVALS 2022 пройдет летом 2022 года

Фестиваль аудиовизуального искусства INTERVALS 2022 пройдет летом в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает NN.RU со ссылкой на «Центр 800».
Программа фестиваля и даты проведения неизвестны.
В прошлом году фестиваль медиаискусства INTERVALS-2021 проходил — 27-29 августа. Зрителей ждало рекордное количество локаций, медиавыставки, образовательная и музыкальная программа. В Нижнем Новгороде под инсталляции было задействовано 15 площадок в историческом центре города.
Напомним, ранее фестиваль медиаискусства INTERVALS 2021 завоевал два первых места в рамках Х Ежегодной национальной премии событийной индустрии «Событие года».
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Фото: сообщество фестиваля «ВКонтакте»
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