Нижегородский фестиваль INTERVALS 2021 признан лучшим в России

Международный фестиваль аудиовизуального искусства INTERVALS отмечен наградами в номинациях «Фестиваль года» и «Культурное событие года».

Кроме того, на премии Best Experience Marketing Festival фестиваль INTERVALS 2021 занял первое место в номинации «Лучший фестиваль» и «Лучший региональный проект», а площадка ЦЕХ * заняла второе место в номинации «Лучшая активация в сфере культуры/лучший просветительский проект».

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Фото: соцсети проекта Intervals



