Нижегородский фестиваль INTERVALS 2021 признан лучшим в России

Фестиваль медиаискусства INTERVALS 2021 завоевал два первых места в рамках Х Ежегодной национальной премии событийной индустрии «Событие года». Об этом сообщает Глеб Никитин в своем Telegram-канале.
Международный фестиваль аудиовизуального искусства INTERVALS отмечен наградами в номинациях «Фестиваль года» и «Культурное событие года».
Кроме того, на премии Best Experience Marketing Festival фестиваль INTERVALS 2021 занял первое место в номинации «Лучший фестиваль» и «Лучший региональный проект», а площадка ЦЕХ * заняла второе место в номинации «Лучшая активация в сфере культуры/лучший просветительский проект».
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Фото: соцсети проекта Intervals
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