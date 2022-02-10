Нижегородский государственный художественный музей попал в лонг-лист премии The Art Newspaper Russia

Редакция газеты об искусстве The Art Newspaper Russia объявила лонг-лист ежегодной премии. В этом году премия состоится уже в десятый раз.



Победителей выберут в пяти номинациях: «Выставка года», «Музей года», «Книга года», «Реставрация года» и «Личный вклад». Шорт-лист премии будет объявлен в марте, а награждение состоится 6 апреля в Гостином Дворе.



НГХМ — один из старейших музеев России. После обновления к юбилею города, он занимает 4 исторических здания в центре города.

Особое внимание организаторы премии уделили главным достижениям музея за год: капитальному ремонту главного здания, новой экспозиции коллекции русского искусства, отдельное пространство на площади Минина и Пожарского для показа собрания русского авангарда и нонконформистов, обновление дома Сироткина, где экспонируется западноевропейское искусство.



О том, как генеральный директор НГХМ Роман Жукарин развивает музейную сферу города, следуя современным тенденциям можно прочитать в его интервью к премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди города»