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Искусство

Нижегородский государственный художественный музей попал в лонг-лист премии The Art Newspaper Russia

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За звание «Музей года» НГХМ поборится с ведущими столичными музеями.

Редакция газеты об искусстве The Art Newspaper Russia объявила лонг-лист ежегодной премии. В этом году премия состоится уже в десятый раз.

Победителей выберут в пяти номинациях: «Выставка года», «Музей года», «Книга года», «Реставрация года» и «Личный вклад». Шорт-лист премии будет объявлен в марте, а награждение состоится 6 апреля в Гостином Дворе.

НГХМ — один из старейших музеев России. После обновления к юбилею города, он занимает 4 исторических здания в центре города.
Особое внимание организаторы премии уделили главным достижениям музея за год: капитальному ремонту главного здания, новой экспозиции коллекции русского искусства, отдельное пространство на площади Минина и Пожарского для показа собрания русского авангарда и нонконформистов, обновление дома Сироткина, где экспонируется западноевропейское искусство.

О том, как генеральный директор НГХМ Роман Жукарин развивает музейную сферу города, следуя современным тенденциям можно прочитать в его интервью к премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди города» 

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