Благотворительные акции выставки «АРТ МИР»

На международной выставке искусств «АРТ МИР», которая 5 февраля стартовала на Нижегородской ярмарке, пройдут благотворительные лотереи в пользу фонда помощи детям с расстройством аутистического спектра «Время РАСсвета». Основная задача фонда - донести в простой и понятной форме до школьников и студентов информацию об аутизме.



Первая лотерея состоялась в рамках вернисажа выставки, 4 февраля. Первый заместитель исполнительного директора Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе Екатерина Никитина и руководитель фонда «Время РАСсвета» Екатерина Ферапонтова поблагодарили организаторов выставки за создание такого многопланового пространства и отметили, как важно, когда культурные проекты не забывают о тех, кто нуждается в помощи.



Чтобы принять участие в благотворительной акции нужно приобрести лотерейный билет на входе в павильон №2 Нижегородской ярмарки.



Финал лотереи состоится 13 февраля на выставке «АРТ МИР». Призами станут работы художников-участников выставки.

Интервью с руководителем фонда «Время РАСсвета» Екатериной Ферапонтовой для премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» можно прочитать по ссылке