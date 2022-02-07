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Искусство

Благотворительные акции выставки «АРТ МИР»

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В рамках арт-фестиваля пройдут лотереи, средства от которых пойдут на поддержку детей с расстройством аутистического спектра.

На международной выставке искусств «АРТ МИР», которая 5 февраля стартовала на Нижегородской ярмарке, пройдут благотворительные лотереи в пользу фонда помощи детям с расстройством аутистического спектра «Время РАСсвета». Основная задача фонда - донести в простой и понятной форме до школьников и студентов информацию об аутизме.

Первая лотерея состоялась в рамках вернисажа выставки, 4 февраля. Первый заместитель исполнительного директора Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе Екатерина Никитина и руководитель фонда «Время РАСсвета» Екатерина Ферапонтова поблагодарили организаторов выставки за создание такого многопланового пространства и отметили, как важно, когда культурные проекты не забывают о тех, кто нуждается в помощи.

Чтобы принять участие в благотворительной акции нужно приобрести лотерейный билет на входе в павильон №2 Нижегородской ярмарки.

Финал лотереи состоится 13 февраля на выставке «АРТ МИР». Призами станут работы художников-участников выставки.
Интервью с руководителем фонда «Время РАСсвета» Екатериной Ферапонтовой для премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» можно прочитать по ссылке 

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