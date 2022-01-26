В НГХМ открылась обновленная выставка времен «русского культурного Ренессанса»

В 3 корпусе Нижегородского кремля открылась обновленная экспозиция искусства рубежа XIX – XX веков. Это время часто определяют, как «русский культурный Ренессанс». Впервые в истории музея искусству Серебряного века отведено самостоятельное пространство на третьем этаже кремлевского здания.
Экспозиция построена в новых пространствах после проведения капитального ремонта. Теперь появилась возможность более четкого тематического зонирования, выделения стилистических или монографических блоков экспозиции. Так, появились залы — Левитана, Серова, художников объединения «Мир искусства», русского импрессионизма и другие. Всего более 80 произведений. Их создали художники различных направлений: от реализма и импрессионизма до модерна и символизма.
Среди них — Бенуа, Головин, Лансере, Серебрякова, Коровин, Кустодиев, Петров-Водкин, Трубецкой и многие другие. Некоторые произведения ранее демонстрировались только на выставках, либо находились в фондах музея.
В течение 2022 года экспозиция будет дополняться и совершенствоваться.
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Фото: Instagram НГХМ
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