В Нижнем запретили проводить профосмотры и диспансеризацию из-за «омикрона»

Из-за ухудшения эпидобстановки, связанного с новым штаммом «омикрон», с 26 января и до особого распоряжения в городе вводится запрет на проведение диспансеризации и профосмотров.

Отмечается, что нижегородцам с медицинским образованием предлагают трудоустройство в государственных медицинских организациях. Кроме того, лечебных центрам необходимы волонтеры. Можно обращаться по телефонам: