В Нижнем запретили проводить профосмотры и диспансеризацию из-за «омикрона»

В Нижнем Новгороде из-за штамма «омикрон» временно запретили проводить диспансеризацию и профосмотры. О соответствующем постановлении рассказал министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.
Из-за ухудшения эпидобстановки, связанного с новым штаммом «омикрон», с 26 января и до особого распоряжения в городе вводится запрет на проведение диспансеризации и профосмотров.
Отмечается, что нижегородцам с медицинским образованием предлагают трудоустройство в государственных медицинских организациях. Кроме того, лечебных центрам необходимы волонтеры. Можно обращаться по телефонам:
- 8 (831) 435 79 00
- 8 (831) 435 32 00
- 8 (903) 043 79 00
- 8 (951) 915 99 50 или в администрацию поликлиник.
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