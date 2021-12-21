В «Кинофактуре» откроется выставка фоторабот «Бурлацкий на Волге. Дорогами Максима Дмитриева»

Этим летом под эгидой Русского географического общества группа во главе с фотографом Мишей Бурлацким прошла по всей Волге, снимая людей и речные виды по технологии XIX века. Речь об амбротипии — фото на стеклянных пластинах.

21 декабря с 19:00 до 21:00 в «Кинофактуре» пройдет открытие выставки амбротипов Миши Бурлацкого, премьерный пресс-показ фильма об экспедиции по Волге на большом экране и творческая встреча с участниками экспедиции. Выставка продлится до 21 января 2022 года.

Напомним, ранее фотохудожник из Санкт-Петербурга Миша Бурлацкий вместе с нижегородской съемочной группой во главе с режиссером-документалистом Александрой Андроновой прошли вдоль всей Волги.

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Фото: архив пресс-служб