В «Кинофактуре» пройдет творческая встреча с участниками фотоэкспедиции по Волге. Они создали 150 фоторабот по технологии 19 века.

Участники экспедиции «Бурлацкий на Волге. Дорогами Максима Дмитриева» после полутора месяцев путешествий вернулись в Нижний Новгород. Они преодолели более 4 500 километров, прошли всю Волгу, создали около 150 уникальных фоторабот по технологии XIX века и сняли порядка 200 часов документального видео.
Фотохудожник из Санкт-Петербурга Миша Бурлацкий вместе с нижегородской съемочной группой во главе с режиссером-документалистом Александрой Андроновой прошли вдоль всей Волги.
Амбротипия позволила запечатлеть образы современных волжан и видов Волги по старинной технологии мокро-коллодионной фотографиинаших.
6 августа в пространстве «Кинофактура» пройдет пресс-конференция, на которой можно вживую пообщаться с участниками проекта и увидеть созданные за время путешествия фотографии.
6 августа
Время: 10:00
Место: Варварская, 32, 2 этаж
Осенью этого года в Нижнем Новгороде откроется фотовыставка и пройдет премьерный показ документального фильма об этой экспедиции.
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