В «Кинофактуре» пройдет творческая встреча с участниками фотоэкспедиции по Волге. Они создали 150 фоторабот по технологии 19 века.

Участники экспедиции «Бурлацкий на Волге. Дорогами Максима Дмитриева» после полутора месяцев путешествий вернулись в Нижний Новгород. Они преодолели более 4 500 километров, прошли всю Волгу, создали около 150 уникальных фоторабот по технологии XIX века и сняли порядка 200 часов документального видео.