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Искусство

Отпечаток ступней за 250 миллионов (что?да!): нижегородец выставил на продажу картину с отпечатками своих ступней

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Нижегородец Артем Балабин выставил объявление на Avito, в котором он продает художественный арт-объект — картину с отпечатками своих ступней. По словам самого художника, картина называется Jesus on the water.

 

Нижегородец Артем Балабин создал картину на холсте 60 на 50 сантиметров. Работа под названием Jesus on the water изображает образ Иисуса, стоящего на воде, а вода под его ногами превращается в вино.

«На картине Иисус, стоящий на воде. Вода под его ногами превращается в вино, но на самом деле это кровь. Несмотря на то, что ему приходится страдать, из его крови выливается сердце», — говорит автор работы.

Так, полотно можно купить в районе площади Минина и Пожарского.

Напомним, ранее создатель таинственных рук на Студеной и талисманов 800-летия Нижнего выбрал главный цвет этого года. И это не Very Peri!. 

 

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