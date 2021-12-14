Отпечаток ступней за 250 миллионов (что?да!): нижегородец выставил на продажу картину с отпечатками своих ступней

Нижегородец Артем Балабин создал картину на холсте 60 на 50 сантиметров. Работа под названием Jesus on the water изображает образ Иисуса, стоящего на воде, а вода под его ногами превращается в вино.

«На картине Иисус, стоящий на воде. Вода под его ногами превращается в вино, но на самом деле это кровь. Несмотря на то, что ему приходится страдать, из его крови выливается сердце», — говорит автор работы.

Так, полотно можно купить в районе площади Минина и Пожарского.

Напомним, ранее создатель таинственных рук на Студеной и талисманов 800-летия Нижнего выбрал главный цвет этого года. И это не Very Peri!.

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