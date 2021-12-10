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Создатель таинственных рук на Студеной и талисманов 800-летия Нижнего выбрал главный цвет этого года. И это не Very Peri!

Нижегородский художник и студент архитектурно-строительного университета — Никита Киселев (Lev Kise) — создал стрит-арт работу Pardon. Она рассказывает историю неудачной покраски дома 115 на улице Ильинской.

 

«Моя новая уличная работа "Pardon" рассказывает историю неудачной покраски дома №115 на улице Ильинской», — рассказывает автор.

Так, в конце июля этого года 115 (и соседний №109) дома покрасили в ярко-голубой цвет. Горожане были в недоумении от выбора цвета и назвали его «нижегородским хромакеем». После этого, строения были перекрашены в более спокойные цвета.

 

 

«Пусть эта работа служит памятью о данном событии. В будущем надеюсь на более ответственный и осознанный подход к колористическому решению улиц, тем более исторических, так как это на самом деле сильно влияет на восприятие застройки», — комментирует Никита. 

 

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Фото: Instagram автора

 

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