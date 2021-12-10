Создатель таинственных рук на Студеной и талисманов 800-летия Нижнего выбрал главный цвет этого года. И это не Very Peri!

«Пусть эта работа служит памятью о данном событии. В будущем надеюсь на более ответственный и осознанный подход к колористическому решению улиц, тем более исторических, так как это на самом деле сильно влияет на восприятие застройки», — комментирует Никита.

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Фото: Instagram автора