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Искусство

Нижегородец выпустил альбом советского пин-апа! В нем более ста иллюстраций и плакатов

Нижегородский художник Валерий Барыкин создал и выпустил альбом советского пин-апа. Работы иллюстратора соединяют в себе сатирические плакаты советских времен и американские плакаты в стиле «пин-ан» 50-х годов двадцатого века.

 

Восемьдесят восемь страниц и более ста иллюстраций и плакатов в одном издании уже доступны для заказа.

Напомним, ранее Нижегородский художник Валерий Барыкин создал афиши и анимированные титры для фильмов на Netflix. Российская трилогия выйдет под английским названием «I give you my word» — «Честное пионерское».

 

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Фото: страница Валерия Барыкина «ВКонтакте»

 

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