Нижегородец создал иллюстрации к фильму на Netflix

14 октября на Netflix выходит российская трилогия «Частное пионерское» режиссера Александра Карпиловского — лента о советском детстве и перестроечной юности дзержинских школьников. Афиши и титры к фильму создал нижегородский художник в стиле «советский пин-ап» Валерий Барыкин.

«Прекрасная трилогия о советском еще детстве и перестроечной юности дзержинских школьников, кем я тоже когда-то являлся проживая в городе Дзержинске Горьковской области в семидесятых годах, выходит на Netflix», — сообщил художник.

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Фото: страница Валерия Барыкина «ВКонтакте».