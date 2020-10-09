Нижегородец создал иллюстрации к фильму на Netflix

Нижегородский художник Валерий Барыкин создал афиши и анимированные титры для фильмов на Netflix. 14 октября российская трилогия выйдет под английским названием «I give you my word» — «Честное пионерское».
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Нижегородский художник Валерий Барыкин создал афиши и анимированные титры для фильмов на Netflix. 14 октября российская трилогия выйдет под английским названием «I give you my word» — «Честное пионерское».
14 октября на Netflix выходит российская трилогия «Частное пионерское» режиссера Александра Карпиловского — лента о советском детстве и перестроечной юности дзержинских школьников. Афиши и титры к фильму создал нижегородский художник в стиле «советский пин-ап» Валерий Барыкин.
«Прекрасная трилогия о советском еще детстве и перестроечной юности дзержинских школьников, кем я тоже когда-то являлся проживая в городе Дзержинске Горьковской области в семидесятых годах, выходит на Netflix», — сообщил художник.
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Фото: страница Валерия Барыкина «ВКонтакте».
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