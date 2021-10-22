Инсталляция First memories of myself от медиахудожника Aizek в пространстве ЦЕХ * продлена на два дня

Специально для мультимедиа-арт-пространства ЦЕХ * медиахудожник Aizek создал интерактивную инсталляцию, чей контент транслируется в пространстве площадью 400 квадратных метров. На стенах – светодиодных экранах высотой пять метров – в реальном времени генерируется графика, реагирующая на движения зрителей. Изображения отражаются на зеркальном полу, что создает иллюзию бесконечности.

Aizek исследует феномены искусственной жизни в цифровом медиа, в его работах заметен интерес к текстурам и веществам, к логике их движения.

Стоимость билета – 400 рублей; (студентам и пенсионерам скидка 50%). Для посещения инсталляции можно использовать Пушкинскую карту.

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Фото: архив организаторов