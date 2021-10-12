В пространстве ЦЕХ * впервые(!) пройдет танцевальный перформанс

Основатели студии Dance-Cool Евгений и Юлия Байбик и команда хореографов совместно с мультимедиа-арт-пространством ЦЕХ * расширят художественный потенциал аудиовизуальной инсталляции First memories of myself в формате танцевального перформанса.

«Композиция перформанса строится на непосредственном контакте каждого танцора с инсталляцией. Выходя из исходной позиции, танцоры будут передвигаться в пространстве, приближаться к экрану и взаимодействовать с ним», – рассказывает об идее Евгений Байбик.

После перформанса зрители могут остаться в пространстве и посмотреть инсталляцию.

Стоимость билетов — 400 рублей. Начало танцевального перформанса — 19:00.

На входе в пространство необходимо предъявить: сертификат о вакцинации или иммунизации, ПЦР или «Мультипасс».

Показ инсталляции проходит в мультимедиа-арт-пространстве ЦЕХ * до 22 октября.

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