У Канавинского моста создали новое граффити «Любимая игрушка»

На граффити «Любимая игрушка» изображен ребенок, который держит в руках игрушечный автомобиль «Победа», которая производилась на Горьковском автозаводе в 40-50-х годах 20 века.

Фестиваль «Победный сентябрь», в рамках которого создавалась новая стрит-арт работа, представляет собой целую серию мероприятий.

«Это и мастер-классы, и фестивали, и экскурсии на промышленные предприятия. Хочу поблагодарить наши заводы за то, что открыли свои цеха для посещений», – отметил Юрий Шалабаев.

Напомним, ранее в Нижнем Новгороде напротив Университетской клиники ПИМУ установили памятник булгаковскому профессору Преображенскому и псу Шарику.

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Фото: пресс-служба администрации города