На Верхневолжской набережной появился памятник героям «Собачьего сердца»

Памятник монтировали 5 сентября на Верхневолжской набережной, прямо напротив Университетской клиники ПИМУ.

По словам ректора Николая Карякина, в Нижнем Новгороде появится второй по счету памятник героям фильма в стране. Первый установили в 2018 году в Санкт-Петербурге.

Сегодня, 6 сентября, планируется официальное открытие монумента.

«В Нижнем место выбрано не случайно. Институт травматологии и ортопедии ПИМУ — место новаторства и смелых идей. А за сложными словами и технологиями, как правило, скроется счастливая и полноценная жизнь наших пациентов. Без боли и лишений», — отмечается в группе «ВКонтакте».





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Фото: сообщество ПИМУ «ВКонтакте»