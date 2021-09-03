На Нижневолжской набережной открылась фотовыставка «Путешествие из Нижнего Новгорода в Горький»

На кадрах можно увидеть — строительство Горьковской ГЭС и первой станции «Ленинская» Горьковского метрополитена, фестиваль «Современная музыка» с участием Дмитрия Шостаковича, продукцию волжского автозавода – ГАЗ-3102 и ГАЗ-14 «Чайка». Кроме того, на экспозиции представлены редкие кадры: дрессировщица Маргарита Назарова со своим тигром Юлой и многое другое.

Фотовыставка будет работать до середины сентября.

Напомним, ранее сообщалось, что Парк науки ННГУ совместно с бургерной «Салют» открывают научно-популярной лекторий в сквере Свердлова.





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Фото: Георгий Поветкин/ТАСС