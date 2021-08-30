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Парк науки ННГУ совместно с бургерной «Салют» открывают научно-популярной лекторий в сквере Свердлова

2 сентября в сквере имени Свердлова откроется лекционный сезон от Парка науки ННГУ и бургерной «Салют». Нижегородские ученые расскажут о возможности стать Халком, криминалистике и солнечном гало.

 

 

«Солнечное гало. Научно о красивом»⁣⁣⠀

  • лектор — Павел Андреев — кандидат физико-математических наук, младший научный сотрудник ННГУ имени Лобачевского.

«Криминалистика для чайников»⁣⁣⠀

  • лектор — Екатерина Моштылева – старший преподаватель кафедры судебной экспертизы, заместитель декана юридического факультета ННГУ имени Лобачевского. ⁣⁣⠀

«Можно ли стать Халком?»

  • лектор — Евгений Буланов – кандидат химических наук, доцент кафедры медицинской химии ННГУ имени Лобачевского.⁣⁣⠀

2 сентября

Время: 18:30

Место: улица Октябрьская, дом 9а

 

 

Вход на лекцию свободный, но необходима регистрация.

 

 

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Фото: сообщество Salut «ВКонтакте»

 

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