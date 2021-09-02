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Лекция нижегородского художника Артема Филатова пройдет в Музее истории ГУЛАГа в Москве

Артем Филатов — художник, активист, куратор выставок и лауреат премии «ТОП 50: самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — 8 сентября проведет лекцию в московском Музее истории ГУЛАГа.

 

Лекция «Надо возделывать наш сад» пройдет 8 сентября в 19:30 в кинозале Музея истории ГУЛАГа.

Нижегородский художник расскажет о своем проекте «Сад им.», созданном на территории нижегородского крематория. Кроме того, поговорит о формах эффективного взаимодействия художника с институциями и их совместной работе с такими темами, как смерть.

Регистрация на событие здесь.

 

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Фото: сообщество «Сад им.» «ВКонтакте»

 

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