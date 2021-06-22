В Арсенале пройдут две кураторские экскурсии по выставке «Третья идея»

В последний день работы выставки «Третья идея» ее автор — художник Евгений Стрелков проведет две экскурсии и расскажет о фигуре и идеях академика Сахарова, его научном поиске и открытиях, о закрытых городах Саров и Горький и о том, как биография может обрести художественное воплощение.
В день финисажа выставки пройдут две кураторские экскурсии, которые проведет сам автор — художник, популяризатор истории науки Евгений Стрелков.
Две экскурсии о фигуре и идеях академика Сахарова, которому и посвящена выставка «Третья идея», его научном поиске; о закрытых городах Саров и Горький.
27 июня в 17:00 и 19:00 (длительность — 1 час). Участие бесплатное, но необходима регистрация.
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