18+
  • Развлечения
  • Искусство

В Арсенале пройдут две кураторские экскурсии по выставке «Третья идея»

В последний день работы выставки «Третья идея» ее автор — художник Евгений Стрелков проведет две экскурсии и расскажет о фигуре и идеях академика Сахарова, его научном поиске и открытиях, о закрытых городах Саров и Горький и о том, как биография может обрести художественное воплощение.

 

В день финисажа выставки пройдут две кураторские экскурсии, которые проведет сам автор — художник, популяризатор истории науки Евгений Стрелков.

Две экскурсии о фигуре и идеях академика Сахарова, которому и посвящена выставка «Третья идея», его научном поиске; о закрытых городах Саров и Горький.

27 июня в 17:00 и 19:00 (длительность — 1 час). Участие бесплатное, но необходима регистрация.

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

 

 

Наши новости в Telegram
Комментарии

Наши проекты